ننشر العقوبات التأديبية لطلاب الجامعات- انفوجراف

كتبت- داليا شبل:

أعد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ميثاقًا أخلاقيًا للطالب الجامعي، في إطار تحصينه بالأخلاقيات التي يجب التحلي بها وتوعيته بالواجبات التي يجب أن يلتزم بها، والحقوق التي يتمتع بها في كافة تفاعلانه في الحياة الجامعية.

وحدد الأعلى للجامعات، في كتيب نشره على موقعه الإلكتروني، القوانين التي يخضع لها الطالب، طبقا للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 79 لسنة 1972.

وتحت عنوان "نظم تأديب الطلاب" أوضح الأعلى للجامعات، أن هناك عدد من القوانين يخضع لها الطالب في حال ارتكابه أي مخالفة داخل الحرم الجامعي، مشيراً إلى أن تلك القوانين يعاقب بها الطالب الذي يثبت في حقه ما نسب إليه من فعل مخالف لقوانين الجامعات بعد التحقيق معه، على أن يتولى التحقيق من ينتدبه عميد الكلية، وتبدأ تلك العقوبات بالتنبيه الشفوي وتنتهي بعدم صلاحية الطالب لأي جامعة من جامعات مصر.