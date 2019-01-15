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    "كل يوم تسريب امتحان".. "أمهات مصر" تهاجم وزارة التعليم

    02:44 م الثلاثاء 15 يناير 2019
    "كل يوم تسريب امتحان".. "أمهات مصر" تهاجم وزارة التعليم

    عبير أحمد مؤسس حملة إتحاد أمهات مصر

    كتبت-ياسمين محمد:

    قالت عبير أحمد، مؤسس صفحة "اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم" على " فيسبوك"، إن العديد من أولياء الأمور تفاعلوا عبر الصفحة، معبرين عن غضبهم من تسريب امتحان اللغة الثانية للصف الأول الثانوي على مواقع التواصل الاجتماعي ليلة الامتحان، مؤكدين أن مجهود أبنائهم المجتهدين يضيع بسبب تسريب هذة الامتحانات التي لم تفرق بين الفاشل وبين المجتهد ولم تقيم نظام التقييم الجديد.

    وأدى طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الثلاثاء، الامتحان التجريبي في مادة الأجنبية الثانية "الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الأسبانية، والصينية"، بإجمالي عدد 581.355 طالبا وطالبة.

    وطالبت الصفحة، وزارة التربية والتعليم بفتح تحقيق عاجل وفوري في المتسببين عن تسريب الامتحانات وإحالتهم للمسئولية القانونية.

    وقالت إحدى أولياء الأمور في تعليق لها عبر صفحة الاتحاد: "القضية إن الامتحان اتسرب زي ما الوزير بيقول، ما هو كدا كدا مش في المجموع، لكن للأسف ده فشل في قياس مدى نجاح التجربة، هيقيس نجاحها ازاي من عدمه بامتحان مسرب؟ هما ليه مصممين على عدم الاعتراف بالأخطاء والفشل اللي هم فيه.. لمصلحه مين؟"

    وأضافت أخرى: "مجهود ابني راح في مذاكرة وفي تعب طول التيرم، دلوقتي زي أي واحد ماذاكرش وفلوسه ودروسه ضاعت عليه".

    وتابعت ثالثة: "عايزة أعرف هي الوزارة بتعمل كدة ليه؟ بعد اللي حصل في العربي كل يوم تسريب الامتحانات، إزاي يعني لمصلحة مين، وفين العدل، كدة المستوى بين اللي ذاكر واللي ماذاكرش أصبح واحد، إحنا دفعين دم قبلنا دورس".

    واستكملت ولي أمر: "الامتحان متسرب، البنت بتقولي صحابها كاتبين الإجابات في الكتاب وخلصو بعد خمس دقايق، يعني إيه انا يطلع عيني مذاكرة ودروس وتعب وهما ينقلو علي الجاهز هو ده التطوير انا كأم مش فاهمه ليه عامل الامتحان؟"

    وعلق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على تسريب امتحاني اللغة الفرنسية والألمانية، قائلا: "نحن لا نضع المتاريس العسكرية لمنع الغش؛ ليظهر للناس أنها ظاهرة مرضية، خصوصا أن الامتحان بلا درجات وهدفه التدريب فقط".

    عبير أحمد تسريب الامتحانات وزارة التربية والتعليم مواقع التواصل الاجتماعي اتحاد أمهات مصر فيسبوك

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