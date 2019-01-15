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    البرلمان يحيل عددًا من الاتفاقيات للجان المختصة

    02:43 م الثلاثاء 15 يناير 2019
    البرلمان يحيل عددًا من الاتفاقيات للجان المختصة

    الدكتور علي عبدالعال

    كتب- أحمد علي:
    أحال مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، عددًا من الاتفاقيات إلى اللجان المختصة بعد مناقشاتها في اللجنة الدستورية، وتأكيدها دستوريتها.
    وتضمنت تلك القرارات:
    قرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2019 بشأن الاتفاقية الموقعة بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية حول تأسيس مكتب تمثيل لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في جمهورية مصر العربية، والموقعة في القاهرة بتاريخ 4/10/2018، تمت إحالتها للجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان.
    قرار رئيس الجمهورية رقم 3 لسنة 2019 بشأن اتفاقية تحرير التجارة والخدمات بين الدول العربية، والموقعة في السعودية بتاريخ 12/4/2018، تمت إحالتها للجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب.
    قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2019 بشأن الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية أوزبكستان بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، والموقع في طشقند بتاريخ 5/9/2018، لجنة الشئون الاقتصادية.

     

    علي عبدالعال مجلس النواب مجموعة البنك الإسلامي الحكومة

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