برلماني: شبكات المياه في جميع المحافظات تحتاج لإعادة نظر

كتب- أحمد علي:

قال النائب إسماعيل نصرالدين، عضو مجلس النواب، إن شبكات مياه الشرب بمختلف المحافظات تحتاج لإعادة نظر؛ حتى لا نصبح أمام مشكلة كبرى تؤثر على مصر بأكملها، مشيرا إلى أن هذه المشكلة تعاني منها دائرته بحلوان، مؤكدا أن الأمر يهم مصر بأكملها؛ لأن تأثيراتها السلبية ستكون وخيمة.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب لعدد من البيانات العاجلة الموجهة للحكومة.

وانتقدت النائبه عبير الخولي، أداء المنظومة الصحية في محافظة الفيوم، مؤكدة ضرورة أن تتحرك وزارة الصحة لإنقاذ المحافظة من هذا التدني، وضبط حضور ووجود الأطباء الذين لا يتواجدون في المستفيات بشكل دائم.

فيما انتقد النائب خالد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، استراتيجية وزارة الاتصالات بشأن تركيب الكابلات في شوارع دائرة دار السلام، مؤكدا أنه يتم "الحفر"، في الطرق بعد ترميمها ووضع الأسفلت بها، ومن ثم العمل على الحفر مرة أخرى من أجل كابلات الاتصالات يهدر الأموال.