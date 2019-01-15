اليوم.. متحف الزعيم جمال عبدالناصر مجانًا احتفاء بذكرى ميلاده

كتب - محمد عاطف:

قرر قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور خالد سرور فتح أبواب متحف الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، بمنشية البكري، اليوم الثلاثاء، من التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا بالمجان، أمام الجمهور احتفاء بذكرى ميلاده.

ويأتي ذلك في إطار تخليد القطاع لذكرى الزعماء والرموز وإتاحة الفرصة أمام مُحبيهم وللأجيال الجديدة للتعرف أكثر شخصياتهم التاريخية وإسهاماتهم ودورهم الوطني، وما قدموه من تضحيات في سبيل نصرة بلدهم والدفاع عنها ضد كل التحديات والمخاطر.