البرلمان اليوناني يبحث غدًا إجراء تصويت لسحب الثقة من الحكومة

أثينا (أ ش أ)

يبحث البرلمان اليوناني غدًا الثلاثاء، إجراء تصويت لسحب الثقة من الحكومة اليونانية، وذلك بعد أن استقال بانوس كامينوس وزير الدفاع احتجاجًا على تغيير اسم دولة مقدونيا المجاورة إلى "مقدونيا الشمالية".

وقالت وكالة الأنباء اليونانية، في نسختها باللغة الانجليزية، إن مناقشة الغد قد تنتهي بالموافقة على إجراء تصويت مساء الأربعاء.

كان رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس قد دعا، أمس الأحد، إلى إجراء تصويت على الثقة في الحكومة بعد استقالة وزير الدفاع وانسحاب حزب "اليونانيين المستقل" من الائتلاف الحاكم.

يُشار إلى أن حزب "سيرزا" اليساري الذي ينتمى إليه تسيبراس يحوز 145 مقعدًا من إجمالي 300 مقعد في البرلمان اليوناني، ومن ثم، فإنه في حاجة إلى 5 أصوات أخرى على الأقل للفوز بثقة البرلمان.

ومن المُنتظر أن يُفضى الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين اليونان ومقدونيا على الاسم الجديد "مقدونيا الشمالية" إلى إنهاء نزاع طويل دام 27 عامًا، وأدى إلى عرقلة انضمام مقدونيا إلى حلف الأطلنطي (ناتو)، حيث ترى آثينا أن الاسم "مقدونيا" ينطوي على مطامع إقليمية من جانب الدولة اليوغوسلافية السابقة في إقليم يحمل ذات الاسم داخل اليونان.