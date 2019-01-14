وزير الطاقة الإسرائيلي يغادر القاهرة بعد مشاركته بمنتدى الغاز

كتب - طه عبيد

غادر يوفال شتاينتس وزير الطاقة الإسرائيلي، مساء الإثنين، مطار القاهرة الدولي بعد مشاركته في المؤتمر الإقليمي الأول لمنتدى الغاز الطبيعي، والذي عقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس طارق الملا وزير الطاقة والبترول.

كانت وزارة البترول أعلنت إطلاق منتدى غاز شرق المتوسط، بمشاركة كل من الأردن وفلسطين وقبرص واليونان وإسرائيل وإيطاليا، وذلك بعد الإعلان عن الاكتشافات الغازية الكبيرة في الحقول البحرية بشرق البحر المتوسط، والتي من المتوقع أن يكون لها تأثير كبير على تطور الطاقة والتنمية الاقتصادية بالمنطقة.