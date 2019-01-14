وزير الآثار مهنئا الأثريين بالعيد الـ13: أنجزتم الكثير من المشروعات خلال 2018

كتب- يوسف عفيفي:

هنأ الدكتور خالد العناني وزير الآثار، الأثريين بعيدهم العام الثالث عشر والذي يوافق 14 ينابر من كل عام بحضور الدكتور زاهي حواس عالم الآثار وعدد من السفراء وقيادات الدولة المصرية ولجنة الثقافة والآثار.

وقال العناني في كلمته خلال حفل وزارة الآثار بعيد الأثاريين بدار الأوبرا المصرية اليوم، إن الأثربين أنجزوا الكثير خلال 2018 واستطاعوا فتح 15 مشروعًا وتطوير وإنشاء متاحف مثل جامع الأزهر ومتحفي سوهاج ومطروح.

وأوضح أن وزارة الآثار تحتفل بعيد الأثريين في هذا اليوم من كل عام نظرا لأنه اليوم الذي تم فيه تعيين أول رئيس مصري لمصلحة الآثار بعد أن كانت حكرًا على الأجانب فقط.