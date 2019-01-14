رئيس البرلمان ينتقد ذكر اسم "مصر" في قانون النقل البري.. والوزير يرد

كتب- أحمد علي:

تعجب الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، من إضافة عبارة "جمهورية مصر العربية" في نص مشروع قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، وقال موجهًا لحديثه لوزير النقل الدكتور هشام عرفات، والنائب هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل في البرلمان: "أنا مش فاهم كاتبين ليه الدولة هى جمهورية مصر العربية؟ هو إحنا عندنا دولة تانية؟!".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاثنين، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان: الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى

من جانبه، رد وزير النقل مبررًا موقف الحكومة، قائلًا: "إحنا كاتبين إن القانون ينظم نقل البضائع من مصر إلى أى دولة أخرى".

لكن رئيس المجلس عقّب قائلًا: "أنا مش عايز افتح الباب للحذف لأنه لا يجوز أصلًا لأن مصر هى صاحبة التشريع وأى نقل يتم من داخلها إلى الخارج، وبالتالي لا يجب أن يتم ذكر اسمها لأنه شيء معلوم".

وسارع رئيس البرلمان، بفتح باب التصويت على حذف عبارة "جمهورية مصر العربية"، وهو ما وافق عليه النواب في صياغة مشروع القانون الذى وافق البرلمان عليه من حيث المبدأ ويقوم بمناقشته تفصيليًا.