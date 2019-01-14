رئيس جامعة الأزهر يقرر علاج الطلاب والطالبات بالمستشفى التخصصي

كتب – محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، علاج الطلاب والطالبات الدارسين بمختلف الكليات بمستشفى جامعة الأزهر التخصصي بمدينة نصر، إضافة إلى مستشفيات "الحسين والزهراء وباب الشعرية".



وقال المحرصاوي، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن مستشفى جامعة الأزهر التخصصي الجديد تتوفر فيه كل الإمكانات اللازمة للعلاج من أجهزة طبية حديثة ومعامل تحاليل وأشعة وغيرها.



وكلف رئيس الجامعة، الأمين العام مجدى عبدالعزيز، باتخاذ ما يلزم من إجراءات لإتاحة علاج الطلاب والطالبات بمستشفى جامعة الأزهر التخصصى مع تقديم كل التيسيرات.



جاء ذلك عقب زيارة رئيس جامعة الأزهر، للطالب بالفرقة الرابعة بكلية الزراعة سعيد خليل، الذي يتلقى العلاج بالمستشفى التخصصي، مُوجهًا بتقديم كل سبل الرعاية له.

وأعلن المحرصاوي، أنه سيتم انعقاد لجنة امتحانات خاصة للطالب حال عدم تماثله للشفاء، حتى يتمكن من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول أسوة بزملائه.