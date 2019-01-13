وفد من الجمارك يغادر إلى الأردن للمشاركة بورشة "رقمنة التجارة"

كتب- طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي، مساء الأحد، السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، متوجها إلى الأردن على رأس وفد مصلحة الجمارك المصرية، للمشاركة في حضور الورشة الاقليمية حول "الرقمنة لأغراض تيسير التجارة"، وتعزيز التكامل والإتصال الإقتصادي العربي، والتي ستعقد بالعاصمة الأردنية عمان على مدار يومين.

وتهدف ورشة العمل لدعم التجارة فى إتجاه تعميق التكامل الإقتصادي العربي، وتحقيق تنافسية أكبر وتبادل الخبرات فى عصر الرقمنة المتسارعة للتنمية المستدامة خاصة فى مجال تيسير التجارة والنقل ، كما تستهدف الورشة بحث تبادل المعلومات بين الدول العربية عن كيفية تسهيل النقل والتجارة، لدعم التنوع الاقتصادي سعيا لتعميق التكامل العربي الاقتصادي للوصول لسوق عربية مشتركة.

وتستهدف الورشة أيضا تبادل أفضل الخبرات فى رقمنة سلاسل القيمة العالمية فى القطاعين العام والخاص، وكيفية تسهيل نشر التكنولجيا والتقنيات الجديدة لتحقيق إتصال أفضل وشمولية أكبر والأدوات العربية لتشجيع التجارة الالكترونية والحكومات الالكترونية والرقمنة وإنترنت الأشياء في التكامل بين مشغلى التجارة واللوجستيات لدعم التجارة وتحقيق المزيد من المشاركة في سلاسل القيمة العالمية.