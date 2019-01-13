​بعد إثارته للجدل.. "الآثار" تزيل "المسامير" من تمثال متحف سوهاج

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة الآثار، مساء الأحد، إزالة الدعامات المعدنية "المسامير" المثبتة في رأس تمثال متحف سوهاج بعد ضمان التأكد من عملية التثبيت على القواعد، وذلك بعد يوم من إثارته الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي مساء الأحد، أن الدعامات المعدنية تستخدمها جميع متاحف العالم والمتاحف المصرية لتثبيت القطع الأثرية ثقيلة الوزن وضخمة الحجم.

وقالت إن القطع الأثرية بالمتحف يصل وزن الواحدة منها إلى أكثر من ربع طن، مما كان يستوجب استخدام هذه الدعامات المعدنية من أعلى لضمان استقرار القطع على قواعد العرض الدائمة لها من أسفل.

وأكدت أن ما تم استخدامه في تثبيت رأس التمثال في متحف سوهاج القومي عبارة عن دعامات معدنية اُستخدمت بصفة مؤقتة لحين تثبيت هذه القطع على قواعد العرض المتحفي الخشبية والمعدنية المعدة خصيصا لها.

وأثارت صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، لرأس تمثال أثري في متحف سوهاج القومي، مثبت على قاعدة خشبية دون فاترينة، بواسطة مسامير حديدية، انتقادات واسعة.