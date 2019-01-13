الرئيس السيسي يصل من الأردن بعد زيارة سريعة

كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي عصر اليوم الأحد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب انتهاء زيارته إلى الأردن، والتي استغرقت عدة ساعات، التقى خلالها العاهل الأردني عبد الله الثاني، الذي حرص على وداعه في مطار ماركا العسكري بالأردن.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، توجه اليوم الأحد، إلى العاصمة الأردنية عمان، واستقبله الملك عبد الله الثاني، وكبار المسئولين الأردنيين، وأجريت فور الوصول مراسم الاستقبال الرسمية، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عقد جلسة مباحثات ثنائية مع العاهل الأردني، تلتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدى البلدين، وبحضور ولي عهد المملكة الأردنية الأمير الحسين بن عبد الله، أشاد الرئيس بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر والأردن على المستويين الرسمي والشعبي، مؤكدًا اهتمام مصر بمواصلة تعزيز تلك العلاقات ودفعها قدمًا للأمام على جميع المستويات.

كما ثمن الرئيس التنسيق القائم بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحرصهما على تعزيز العمل العربي المشترك بما يسهم في التصدي للتحديات المتعددة التي تواجه الأمة العربية في المرحلة الراهنة.​