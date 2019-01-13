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    وزير الطاقة الإسرائيلي يصل القاهرة

    02:53 م الأحد 13 يناير 2019
    وزير الطاقة الإسرائيلي يصل القاهرة

    مطار القاهرة الدولي

    كتب- طه عبيد:

    وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، يوفال شتاينتس وزير الطاقة الإسرائيلي، قادما من تل أبيب في زيارة للبلاد للمشاركة في المؤتمر الإقليمي الأول لمنتدى الغاز الطبيعي.

    ومن المقرر أن يشارك في المنتدي وزراء الطاقة من السلطة الفلسطينية وقبرص واليونان والأردن، إضافة إلى إسرائيل.

    ويتم طرح العديد من القضايا خلال المنتدي، منها قضية صناعة الغاز الطبيعي، وإمكانيات التعاون في هذا المجال، كما يتم مناقشة تنظيم العلاقات والاتفاقيات بين الدول والهيئات، وعن حجم المساهمة الاقتصادية للغاز الطبيعي، وعن تطوير البنى التحتية للإنتاج والنقل، كما سيشارك في النقاش مؤسسات من القطاع الخاص.​

    مطار القاهرة الدولي وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس منتدى الغاز الطبيعي

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