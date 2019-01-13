مصادر بمطار القاهرة: انتظام حركة الطيران رغم سوء الأحوال الجوية

كتب- طه عبيد:

أكدت مصادر ملاحية بمطار القاهرة الدولي اليوم الأحد، انتظام حركة الطيران بالرغم من سوء الأحوال الجوية، وارتفاع نسبة الأتربة والرمال المحملة فى الهواء، وقالت: لا توجد أى تأثيرات على الحركة الملاحية.

وأضافت المصادر أن سوء الطقس لم يؤثر على حركة الطيران حتى الآن، ولا يوجد تأخر فى إقلاع الرحلات أو وصولها، ولم يحدث أى تحويلات إلى مطارات أخرى بديلة سواء من مطار القاهرة إلى المطارات الأخرى أو العكس، والتأثير يكون عند عدم اتضاح الرؤية بالنسبة لقائد الطائرة.

وأشارت المصادر إلى أن هناك غرفة ومركز عمليات يتابعان وضع الطقس أولاً بأول للتعامل مع أى متغيرات قد تطرأ.​