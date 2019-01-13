"قوى النواب" ترفض طلبات إحاطة بشأن غير المعينين من حملة الماجستير

كتبت- ميرا إبراهيم:

رفضت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغي، مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمود عزت أبوعزوز بشأن حملة الماجستير غير المعينين، والآثار السلبية الناتجة عن تطبيق قانون الخدمة المدنية، إلا في حضور وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وانتقدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة، تغيب الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، للمرة الثانية عن اجتماع اللجنة.

فيما قال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوي العاملة، إن الحكومة حرفت مادة التسويات بقانون الخدمة المدنية، وأضرت بـ٣٠٠ ألف عامل قاموا بالتسوية وفوجئوا بخفض مرتباتهم، مطالبا جهاز التنظيم والإدارة بسرعة حل هذه المشكلة وتعديل اللائحة التتفيذية المخالفة للقانون.

ومن جانبه، هدد النائب خالد شعبان، عضو لجنة القوي العاملة، وعضو ائتلاف (25 - 30)، بتقديم استجواب ضد الحكومة في حالة استمرار أزمات الخدمة المدنية خصوصا فيما يتعلق بالأجر المكمل والتسوية.

ومع استمرار الجدل المثار داخل اللجنة حول أزمات الخدمة المدنية، قرر اللجنة برئاسة النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوي العاملة، توجيه خطاب لوزيرة التخطيط لحضور اجتماع اللجنة لحسم خلافات قانون الخدمة المدنية.