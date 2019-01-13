"منتصف الليل".. جولة مفاجئة لوزير النقل بالخط الثالث للمترو

القاهرة - مصراوي:

أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، جولة تفقدية مفاجئة منتصف الليل؛ لمتابعة معدلات التنفيذ بالجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو (4B).

وخلال الجولة تفقد وزير النقل محطات المرحلة (النزهة - هشام بركات- قباء- عمر بن الخطاب- عدلي منصور)، بالإضافة إلى تفقده الورشة الرئيسية للخط الثالث والتي يبلغ مساحتها 65 فدانا، وتعد أكبر ورشة في أفريقيا.

والتقى "عرفات" العاملين بالمشروع وطالب بضرورة استمرار العمل على مدار الساعة، خاصة مع أهمية مشروعات تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق والتي تساهم في تقليل انبعاث الكربون، وتقليل تكلفة إنشاء وصيانة الطرق، وخفض معدلات الحوادث، بالإضافة إلى نقلها أعداد أكبر من الركاب بأقصر مدّة زمنية.

ولفت إلى استراتيجية وزارة النقل التي تعمل على تعظيم وتنظيم النقل الجماعي كأحد الحلول الرئيسية الهامة لتخفيف الزحام وتحقيق السيولة المرورية بما يحقق سهولة تنقل الأفراد.

وأوضح وزير النقل -بحسب بيان اليوم- أنه تم الانتهاء من تنفيذ الجزء الأول للمرحلة الرابعة ويجرى حاليًا العمل في 4 مشروعات بالخط الثالث وهي الجزء الثاني من المرحلة الرابعة، بالإضافة إلى الثلاثة أجزاء بالمرحلة الثالثة، منوهًا إلى أن الخط الثالث كل محطاته تشتمل على السلالم الكهربائية والمصاعد بالمحطات، وهي ميزة تسهل من تنقل الأفراد بالإضافة إلى أن كل قطارات هذا الخط مكيفة، وتتميز بالحداثة.

ولفت إلى توقيع عقد مع شركة هيونداي روتيم الكورية لتوريد 32 قطارًا مكيفًا، للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق وتتميز من حيث التجهيز المختلف عن سابقيها، ليستمر أسطول الوحدات المتحركة بالخط الثالث للمترو على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة والخدمة العالية المقدمة لجمهور الركاب والتي لا تقل بهذا الخط عن خدمة مترو الأنفاق في الدول الأوربية.