توقيع كتاب "لأ بطعم الفلامنكو" للدكتور محمد طه.. الخميس المقبل

القاهرة - مصراوي:

تشهد مكتبة مصر الجديدة العامة، بالتعاون مع دار الرواق للنشر والتوزيع، الخميس المقبل، حفل توقيع الطبعة الأولى من كتاب (لأ.. بطعم الفلامنكو) للدكتور محمد طه، أستاذ مساعد الطب النفسي بكلية الطب جامعة المنيا، نائب رئيس الجمعية المصرية للعلاج النفسي الجمعي سابقًا وزميل الكلية الملكية البريطانية، بحضور عدد من الكتاب والإعلاميين والشخصيات العامة.

وينقسم الكتاب إلى ثلاثة أبواب، كل باب فيهم بمثابة كتاب مستقل، ومحطة منفصلة، حيث يستعرض الباب الأول بعض صور التغيير، وطُرقه وأساليبه، أما الباب الثاني يوضح "البر الحقيقي" بالوالدين، ويعلّمك كيف تقول "لأ" لإيصال رسالة إيجابية، وكيفية التفرقة بين "الاستقلال" و "الاستغناء" وكيف يمكن للقارئ التعرف على أجزاء نفسه، وكشف أوجه شخصيته، وتصالحه عليهم جميعا.

ويعرض الباب الثالث بالتفصيل عددًا كبيرًا من الألعاب النفسية، التي تتم في كثير من العلاقات والظروف والمواقف، وتنتهي دائمًا بالفشل والإحباط، وهذا الباب يقدم خارطة طريق نفسية، مكونة من أربع خطوات، تشاور لك على بعض المعالم، وتوضح لك بعض الإشارات التي ممكن تساعدك في الوصول لحل من داخلك، والعثور على إجابة خاصة بك، واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، وبالطريقة المناسبة، حسبما ذكر الكاتب.

كما يتحدث الكتاب عن التغيير وخطواته، وعن العلاقات آولها وآخرها، والحب والكره، والقرب والبعد، والوحدة والونس.