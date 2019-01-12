وزير الأوقاف يفتتح المرحلة الثانية من تطوير مستشفى الدعاة

القاهرة- أ ش أ:

افتتح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم السبت المرحلة الثانية من تطوير مستشفى الدعاة التابعة للوزارة، وتشمل وحدة رعاية القلب المفتوح والرعاية المركزة (2) بالدور السادس ووحدة المسح الذري "الجاما كاميرا" والبنية التحتية لعدد جناحين و5 غرف إقامة مريض بالدور الخامس ووحدة الحضانات.

وأشاد وزير الأوقاف، فى تصريح له، بالمستوى الطبى والتقنى المتميز للعاملين من أطباء وإداريين وفنيين وعمال لتؤدى المستشفى دورها الاجتماعى والتنموي حيت تقدم الخدمات للعاملين بالوزارة والمواطنين .

وقال إنه حتى لا تتوقف المستشفى عن العمل خلال فترة تطوير بنيتها الإنشائية والتحتية، فقررت الوزارة بالتنسيق مع إدارة المستشفى أن يكون التطوير على مراحل، حيث سبق افتتاح المرحلة الأولى فى أبريل الماضى وشملت وحدات الغسيل الكلوي والرعاية المركزة (1) بالدور الأرضي والبنية التحتية للدور الرابع.

من جانب آخر، قام وزير الأوقاف - على هامش الزيارة - بإجراء تحليل فيروس سي ضمن حملة وزارة الصحة التى تشارك بها مستشفى الدعاة، واطمأن على إجراءات تنفيذ الحملة، كما عقد اجتماعا مع المسؤولين بالمستشفى لمتابعة برامج التطوير.