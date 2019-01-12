رئيس جامعة الأزهر يطمئن على سير أعمال الامتحانات ويتفقد لجان كلية الإعلام

القاهرة- أ ش أ:

أكد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر أنه تتم طباعة أسئلة كل مادة من مواد الامتحانات صباح يوم عقد الامتحان حفاظا على السرية، ويتواجد الأستاذ المختص يوم الامتحان التحريرى لمادته للرد على أى استفسارات.

واطمأن المحرصاوي - خلال تفقده لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الإعلام للبنين بالقاهرة اليوم السبت - على حسن سير الامتحانات، وتحقيق الانضباط، والتزام الجميع بالتكليفات المسندة إليهم، مشددا على ضرورة الالتزام بتنفيذ التعليمات المقررة، بحظر دخول الطلاب إلى اللجان بعد المواعيد المقررة، تحقيقا للانضباط بحيث تقيس الامتحانات المستوى الحقيقى للطلاب.

وأكد المحرصاوي ضرورة الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات الطلاب بمقر الكليات، فى موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ عقد امتحان المادة.

كما تفقد الاستديو التليفزيونى بكلية الإعلام، الذى من المقرر افتتاحه مع بداية الفصل الدراسى الثاني، موجها بضرورة الاهتمام بالتدريب العملى للطلاب بما يسهم فى تخريج جيل قادر على أداء واجباته بمنتهى الاحترافية، متحليا بأمانة الكلمة وميثاق الشرف المهنى.