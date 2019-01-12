إزالة عقار مخالف مكون من 13 طابقا في الغربية (صور)

الغربية - مروة شاهين:

أصدرت الإدارة الهندسية بمجلس مدينة زفتى، اليوم السبت، بعد الموافقات النهائية من اللواء محمد شوقي بدر رئيس مركز ومدينة زفتى، بإزالة برج سكني بشارع سكة طنطا مكون من 13 طابقًا مخالفًا بني بدون ترخيص.

وجرى التنسيق مع الأجهزة الأمنية بحضور الرائد أحمد رمزي، رئيس مباحث القسم، والعقيد شوقي منصور نائب المأمور وقوة من الأمن المركزي لتأمين قرار التنفيذ بمساعدة أحمد ذيدان مسؤل الإزالة في المحافظة.

وشكلت لجنة من الإزالات لمتابعة قرار الإزالة حتى سطح الأرض.