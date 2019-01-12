خلال ساعات.. بدء الموجة الثانية من الطقس السيئ

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كتب- محمد نصار:

قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات التابع للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من مساء اليوم، تتعرض البلاد لموجة برودة شديدة وتستمر حتى الأربعاء المقبل.

وأضاف شاهين، لمصراوي، اليوم السبت، أنه بعد ساعات قليلة تبدأ الموجة البادرة على السواحل الشمالية بينما تبدأ على القاهرة بداية من غدِ الأحد.

وأوضح مدير مركز التنبؤات التابع للأرصاد الجوية، أن الطقس بداية من مساء اليوم وحتى الأربعاء المقبل بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا حيث تتراوح درجات الحرارة في فترات النهار ما بين "16 - 17" درجة، بينما تتراوح في فترات الليل من "7 - 9" درجات.

وأشار محمود شاهين، إلى وجود نشاط في حالة الرياح تكون محملة بالأتربة، إلى جانب اضطراب في حركة الملاحة في البحرين المتوسط والأحمر تكون أعلى بالنسبة للبحر المتوسط، موجهًا بأهمية تجنب الأنشطة الملاحية في هذه الفترة.

وأكد وجود فرص لتساقط الأمطار متوسطة على السواحل الشمالية تبدأ مساء اليوم، تنخفض حدتها إلى خفيفة على القاهرة وتبدأ من غدِ الأحد.

وطالب شاهين، المواطنين بالاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، محذرًا السائقين من الشبورة المائية في الساعات الأولى والأخيرة من اليوم، وأهمية توخي الحذر في القيادة على الطرق الصحراوية والقريبة من المسطحات المائية.

وشهدت محافظات الجمهورية منذ نحو أسبوع موجة طقس سيئ، حيث تساقطت الثلوج والرياح والأمطار، إلى أن تحسنت الأحوال الجوية أمس الجمعة وصباح اليوم السبت.