حدث ليلًا| رسالة من التعليم لطلبة أولى ثانوي وقطع مياه عن القاهرة

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي،.

كان أبرزها القصف الإسرائيلي لمناطق في سوريا، والتموين تعلن استمرار تلقي طلبات التظلم من حذف البطاقات.

ويرصد مصراوي، أبرز الأحداث التي وقعت أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

التعليم توجه رسالة لطلاب أولى ثانوي: "من حقكم دخول الامتحانات بالكتاب"

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة لطلاب الصف الأول الثانوي حول امتحانات منتصف العام.

التموين: تلقي تظلمات المحذوفين من البطاقات مستمر

قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، والمتحدث باسم الوزارة، إن باب التظلمات مازال مفتوحًا أمام كافة المتظلمين من الأفراد المقيدين بمنظومة الدعم السلعي ودعم الخبز، خاصةً ممن تعرضوا للحذف، نظرًا لتخلفهم عن تحديث بيانات البطاقات أو من تم حذفهم دون قصد.

رئيس حي العجوزة يعلن التحويلات المرورية بعد غلق شارع جامعة الدول

أعلن جمال الشبكشي، رئيس حي العجوزة، عمل تحويلة مرورية بشارع جامعة الدول العربية في منطقة المهندسين، للمسافة المحصورة بين شارعي شهاب وسوريا في اتجاه شارع السودان؛ بعد غلق الشارع جزئيًا يناير الجاري.

توفير 4 شقق بالايواء العاجل لأسر تصدعت منازلها في بني سويف

قرر المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، توفير 4 وحدات سكنية بالإيواء العاجل لنقل 4 أسر متضررة من تصدع منازلهم بقرية بني هارون التابعة لمركز بني سويف، موجها مسؤولي الوحدة المحلية بسرعة نقل ما يحتاجه الأهالي من أغراض ومستلزماتهم المنزلية بسيارات تابعة للوحدة المحلية، مكلفا مسؤولي التضامن بتقديم أوجه الرعاية للأهالي المتضررين، وبحث صرف مساعدات مالية أو غيرها من الاحتياجات الأساسية للأسر غير القادرة لحين حل مشكلتهم والتي لا تتوانى أجهزة المحافظة في تنفيذها في القريب العاجل

بحث علمي: بوصلة الأرض تنحرف سريعا وتغير الملاحة بحرا وجوا

أعلن بحث علمي التحرك السريع في القطب المغناطيسي الشمالي للأرض الذي يساعد في حركة ملاحة السفن والطائرات والغواصات بمنطقة القطب الشمالي.

مصدر عسكري يكشف تفاصيل الهجمات الإسرائيلية على مستودع سوري بدمشق (فيديو)

قال مصدر عسكري سوري، إنه في تمام الساعة 23:15 ليل الجمعة، قامت طائرات حربية إسرائيلية قادمة من اتجاه اصبع الجليل بإطلاق عدة صواريخ باتجاه محيط دمشق.

قطع المياه عن 4 مناطق بالقاهرة 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن عدة مناطق، اليوم السبت، لمدة 12 ساعة، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الساعة العاشرة مساء نفس اليوم.

عاصفة ثلجية عاتية تجتاح الولايات المتحدة

اجتاحت عاصفة شتوية عاتية منطقة جبال روكي والسهول الكبرى بالولايات المتحدة قبل أن تتجه شرقا مع توقع أن يغطي الجليد ممرا يبلغ طوله 1609 كيلومترات خلال مطلع الأسبوع مما يؤدي إلى "فوضى" في حركة النقل بوسط البلاد.

"هذا هو الخاسر الوحيد".. وزير التعليم يوجه رسالة لطلاب أولى ثانوي

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة حرصت على أن تخاطب أبناءها في الصف الأول الثانوي قبل أن يخوضوا التجربة الأولى في نظام التعليم الثانوي المعدل، متابعًا: "حرصنا أن نقول إحنا سامعنكوا وبنطمنكو لأن هذا ليس امتحان بالمعنى الكلاسيكي القديم وإنما هو تدريب حي في نفس ظروف الامتحان التقليدي بينما لا نحتسب درجاته في النجاح أو الرسوب ولا نحتسبها في المجموع التراكمي المؤهل للالتحاق بالتعليم الجامعي.

