بمشاركة 3 وزراء.. افتتاح مشروع إعادة تدوير البطاريات التالفة اليوم

(مصراوي):

تفتتح وزارة البيئة مشروع إعادة تدوير البطاريات المستهلكة والتالفة بنظام أوتوماتيكي بشركة النسر (للصناعات الكيماوية - صناعات البلاستيك والكهرباء) بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

يشارك في الافتتاح وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ووزير التجارة والصناعة الدكتور عمرو نصار، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، ومحافظ المنوفية اللواء سعيد عباس.