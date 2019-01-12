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    بمشاركة 3 وزراء.. افتتاح مشروع إعادة تدوير البطاريات التالفة اليوم

    04:00 ص السبت 12 يناير 2019
    بمشاركة 3 وزراء.. افتتاح مشروع إعادة تدوير البطاريات التالفة اليوم

    وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد

    (مصراوي):

    تفتتح وزارة البيئة مشروع إعادة تدوير البطاريات المستهلكة والتالفة بنظام أوتوماتيكي بشركة النسر (للصناعات الكيماوية - صناعات البلاستيك والكهرباء) بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

    يشارك في الافتتاح وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ووزير التجارة والصناعة الدكتور عمرو نصار، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، ومحافظ المنوفية اللواء سعيد عباس.

     

    إعادة تدوير البطاريات نظام أوتوماتيكي شركة النسر وزارة البيئة المنوفية مدينة السادات
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