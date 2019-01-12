"سياحة النواب": "استضافة أمم أفريقيا فرصة جات من عند ربنا"

كتب- أسامة عبد الكريم:

قال النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن فوز مصر بتنظيم كأس أمم أفريقية، خطوة أولى لتأهيل لتنظيم كأس العالم.

وقال صدقي لمصراوي، السبت: "فرصة جات لمصر من عند ربنا"، تتزامن مع رئاسة مصر لاتحاد الأفريقي.

وأوصى رئيس سياحة البرلمان، وزارات السياحة والآثار والثقافة، بالتنسيق المشترك بينهما، لإظهار الاحتفالية في أحسن صورة؟

وتابع: "علينا التكاتف جميعا في إظهار قدرات مصر في استقبال المحافل الدولية، والتأكيد على حسن ضيافة الشعب المصري .

وذكر صدقي، أن اللجنة ستستكمل مناقشة قانون السياحة الصحية، الأسبوع القادم، بمشاركة 4 لجان وهي (التشريعية، الصحة، الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة)، بجانب مناقشة طلبي إحاطة مقدمين من النواب.

ولفت رئيس اللجنة إلى أن القانون لاقى قبولا واهتماما من قبل وزراء (الصحة، البيئة والسياحة)، مضيفا: "نسعى للانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي".

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "CAF" أعلن الثلاثاء الماضي، فوز مصر باستضافة البطولة القارية، بعدما تفوقت باكتساح في تصويت أعضاء اللجنة التنفيذية، بالحصول على 16 صوتًا مقابل صوت وحيد لجنوب أفريقيا