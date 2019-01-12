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    التعليم توجه رسالة لطلاب أولى ثانوي: "من حقكم دخول الامتحانات بالكتاب"

    12:16 ص السبت 12 يناير 2019
    التعليم توجه رسالة لطلاب أولى ثانوي: "من حقكم دخول الامتحانات بالكتاب"

    وزارة التربية والتعليم

    كتبت- ياسمين محمد:

    وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة لطلاب الصف الأول الثانوي حول امتحانات منتصف العام.

    ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، فيديوجرافيك بمعلومات عن الامتحان، ذكرت فيه أن امتحانات هذا العام تدريبية للسنة المقبلة، كما أن مجموع درجات هذا العام لن يحتسب في المجموع الكلي الثانوية العامة المؤهل لدخول الجامعة.

    وذكرت الوزارة في الفيديو أنه من حق الطالب دخول الامتحانات بالكتاب ما عدا المواد غير المحتسبة على المجموع مثل التربية الدينية والكمبيوتر، معلقة: "يعني هتمتحن والمعلومة قدامك وأنت وشطارتك".

    وزارة التربية والتعليم امتحانات منتصف العام طلاب أولى ثانوي فيسبوك
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