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    مستشار المفتي: إشادة أمريكا بالحريات في مصر ينسف التقارير الكاذبة

    05:50 م الجمعة 11 يناير 2019
    مستشار المفتي: إشادة أمريكا بالحريات في مصر ينسف التقارير الكاذبة

    الدكتور إبراهيم نجم

    كتب- محمود مصطفى:

    قال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، إن إشادة الولايات المتحدة بتوافر الحريات الدينية في مصر يعتبر ردًّا مفحمًا على المنظمات والمنصات الإعلامية المشبوهة التي تُعِدُّ تقارير كاذبة ضد الدولة المصرية.

    وأوضح "نجم"، في تصريحات له الجمعة، أن الأكاذيب التي تروِّج لها جماعة الإخوان الإرهابية المتعلقة بالملف الحقوقى وما يدَّعونه كذبًا من وجود اضطهاد ديني بهدف إثارة الفتن الطائفية، من خلال المنظمات المشبوهة والمراكز البحثية والمكاتب التي تموَّل بمبالغ ضخمة لتقويض الدولة المصرية ومؤسساتها الدينية خاصة والحكومية عامة، باتت مفضوحة ومكشوفة.

    وثمَّن مستشار المفتي، جهود وسياسات الرئيس السيسي في مكافحة الإرهاب والتطرف ونشر قيم الانتماء الوطني والتسامح، تلك الجهود شكلت درعًا واقية ضد كل محاولات تشويه الوطن وزعزعة أمنه واستقراره، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية من كل مكروه وسوء وأن يديم عليها نعمتَي الأمن والاستقرار.

    إبراهيم نجم أمريكا الحريات الدينية مصر حقوق الأنسان جماعة الإخوان

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