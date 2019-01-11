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    "نشاط للرياح واضطراب ملاحة".. الأرصاد تعلن توقعات طقس السبت

    02:11 م الجمعة 11 يناير 2019
    "نشاط للرياح واضطراب ملاحة".. الأرصاد تعلن توقعات طقس السبت

    أرشيفية

    كتبت - عايدة رضوان:

    يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدًا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على القاهرة حتى شمال الصعيد، ويكون دافء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

    وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية مع فرصة سقوط الأمطار غربا، بحسب بيان للهيئة، الجمعة.

    والرياح معتدلة تنشط على غرب البلاد والقاهرة في نهاية الفترة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

    وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

    وحول درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر:

    الصغرى العظمى

    القاهرة 09 21 

    شبين الكوم 08 20 

    طنطا 08 20 

    دمنهور 07 19 

    الإسكندرية 07 19 

    بلطيم 08 19 

    مطروح 06 19 

    السلوم 05 17 

    سيوة 04 19

    بورسعيد 10 19 

    دمياط 10 19 

    الزقازيق 04 21 

    الإسماعيلية 04 21 

    السويس 09 20 

    العريش 04 18 

    رفح 05 18 

    رأس سدر 10 19 

    نخل 06 20 

    نويبع 15 22 

    طابا 10 20 

    كاترين 07 18 

    الطور 08 21 

    شرم الشيخ 15 23 

    الغردقة 1 22 

    مرسى علم 14 22 

    الفيوم 08 21 

    بني سويف 07 21 

    المنيا 08 21 

    أسيوط 06 22 

    سوهاج 08 23 

    قنا 09 23 

    الأقصر 08 24 

    أسوان 09 25 

    أبو سمبل 09 24 

    الوادي الجديد 06 22 

    شلاتين 14 25 

    أبو رماد 13 24 

    رأس حدربة 14 22 

    حلايب 15 23 

    الأرصاد الطقس درجات الحرارة الرياح

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