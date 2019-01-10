وزير التعليم العالي: وضعنا خطة عاجلة لتطوير قصر العيني

كتب- محمد قاسم:

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الشكر للهيئة الهندسية لترحيبها الفوري والدائم بالمشاركة في المشروعات التي تهدف لخدمة المجتمع، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت خطة عاجلة لتطوير الطوارئ بمستشفى قصر العينى بناءً على زيارات الوزير التفقدية للمستشفى خلال الفترة الماضية.

وأوضح عبدالغفار، خلال جولته التفقدية لمستشفى قصر العيني، اليوم الخميس، بصحبة الدكتور عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنه جرى عرض الخطة على الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووجه بالبدء الفوري في تنفيذها.

وأضاف عبدالغفار، أن الدولة تؤدي دورًا كبيرًا فى دعم المستشفيات الجامعية، وتولى أهمية كبيرة لتطوير العمل بها للوصول لتقديم خدمة طبية متميزة ومجانية للمواطن، إلى جانب دور المجتمع المدني.

وأعلنت جامعة القاهرة، في وقت سابق اليوم، إسناد مشروع تطوير مستشفيات قصر العيني للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.