بعد وفاة "مليكة".. "تعليم الجيزة" تحيل 3 مسؤولين بإدارة أكتوبر للتحقيق

كتبت- ياسمين محمد:

اتخذت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، حزمة من الإجراءات، بشأن واقعة وفاة الطفلة "مليكة" أسفل عجلات أتوبيس مدرسة الرضوى الخاصة بالسادس من أكتوبر، في أعقاب انتشار فيديو يوثق الحادث.

وقال مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم، إن المديرية التعليمية رفعت مذكرة للوزارة بشأن وضع المدرسة الخاصة تحت الإشراف المالي والإداري.

وقرر خالد حجازي، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إحالة كل من: مدير التعليم الخاص، ومسؤول رياض الأطفال، ومسؤول الأمن بإدارة السادس من أكتوبر للتحقيق؛ بسبب تقديمهم بينانات ومعلومات غير صحيحة للمديرية بشأن أسباب الحادث وموقف المدرسة.

وتتولى النيابة العامة التحقيق في الشق الجنائي للواقعة، فيما تحقق مديرية التربية والتعليم بالجيزة في الشق الإداري، بتوجيهات من وزير التربية والتعليم، وأجرى خالد حجازي، زيارة للمدرسة لمتابعة التحقيقات.

ودهس أتوبيس مدرسة الرضوى الخاصة، التابعة لإدارة السادس من أكتوبر التعليمية، الطفلة "مليكة أحمد صبحي، 3 سنوات، بعد نزولها منه عند منزلها في غياب الإشراف، وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن الطفلة توفيت بعدما سقطت على رأسها، وليس بسبب اصطدامها بأتوبيس المدرسة، إلا أن رواد موقع التواصل الاجتماعي، تداولوا "فيديو" يرصد الواقعة، وأظهر أن اتوبيس المدرسة دهس الطفلة تحت عجلاته، بعدما نزلت وأخيها منه دون إشراف، ومرت من أمامه تزامنًا مع تحركه.