غدًا.. رئيس الوزراء يلتقي نائب المستشارة الألمانية

برلين- أ ش أ:

يعقد رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس مصطفى مدبولي غدا الجمعة عددا من اللقاءات مع كبار المسؤولين والشخصيات الالمانية رفيعة المستوى في إطار زيارته الحالية لألمانيا .

ويلتقي رئيس الوزراء بنائب المستشارة الالمانية وزير المالية الالماني اولاف شولتس بمقر اقامته بالعاصمة برلين لمناقشة ملفات التعاون المشترك بين البلدين، كما يلتقي بعدد من المسئولين الألمان لمناقشة ملفات التعاون في مجالات التنمية، كما يعقد لقاءات مع الشركات الألمانية المهتمة بالاستثمار في مصر.

وكان رئيس الوزراء قد وصل الى المانيا الليلة الماضية ، يرافقه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة؛ في إطار الترويج لبطولة العالم لكرة اليد رجال 2021 التي تستضيفها مصر، وذلك على هامش حضوره فعاليات إفتتاح الدورة السادسة والعشرين من بطولة العالم لكرة اليد رجال، التي تستضيفها كل من ألمانيا والدنمارك وتنطلق اليوم .

تأتي المشاركة رفيعة المستوى في فعاليات افتتاح البطولة، في إطار حرص القيادة السياسية للدولة المصرية على دعم مختلف أنشطة وبرامج الرياضة المصرية، ودعم جميع ملفات استضافة البطولات الرياضية العالمية الكبرى بشكل يليق باسم وسمعة وحضارة مصر ،ولما لذلك من آثار إيجابية كبيرة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والسياحية.