"الري": 220 مليون جنيه لحماية شواطئ الإسكندرية والبحيرة في 2018

كتب- أحمد مسعد:

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري تقريرًا مفصلًا من الهيئة العامة لحماية الشواطئ حول ما تم تنفيذه خلال خلال عام 2018، وذلك عن الفترة من الأول من يناير 2018 وحتى 31 ديسمبر 2018 من أعمال حماية للشواطئ المصرية بمحافظات الإسكندرية والبحيرة، وذلك باستثمارات 220 مليون جنيه لحماية للشواطئ من النحر والتآكل، وتعاني الشواطئ من الصراع المستمر ضد الهجمات العنيفة للأمواج والتيارات البحرية، وقد تأثرت عدة مناطق بتآكل شواطئها وتداخل مياه البحر بدلتا النيل.

وأكد المهندس محمود السعدي رئيس الهيئة العامة لحماية الشواطئ -في تصريح اليوم الخميس- أن الهيئة تنفذ حاليًا مشروعات بمحافظة الإسكندرية متمثلة في حماية شواطئ ساحل الإسكندرية من بئر مسعود وحتى المحروسة والمشروع عبارة عن إنشاء حاجزين من الحواجز الغاطسة أمام المنطقة من نادي السيارات ببئر مسعود حتى المحروسة بطول 1600متر وإنشاء رأس بحرية عند النهاية الغربية وتغذية بالرمال بمنطقة الشاطئ خلف حواجز الأمواج الغاطسة وتبلغ التكلفة الإجمالية 181.149 مليون جنيه، وبلغ قيمة ما تم إنفاقه خلال الفترة مبلغ 18.188 مليون جنيه.

وأشار إلى تنفيذ أعمال استكمال حماية ساحل الإسكندرية والمشروع عبارة عن إنشاء لسان بحري ركامي أمام المحروسة بطول إجمالي 600 متر ورصيف بحري كتلي بطول 125 مترًا في الاتجاه العمودي على خط الشاطئ، و30 مترًا في الاتجاه الموازي لخط الشاطئ، وتبلغ التكلفة الإجمالية 335.904 مليون جنيه، وقيمة ما تم إنفاقه خلال تلك الفترة 102.988 مليون جنيه.

وأشار المهندس السعدي إلى تنفيذ أعمال حماية منطقة السقالات (مرحلة أولى) والمشروع عبارة عن عمل امتداد للسان الغربي القائم أمام لواء الوحدات الخاصة بطول 450 مترًا، وكذلك إنشاء رصيف بحري باللسان القائم بطول 40 مترًا وعرض 13.75 متر وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذا المشروع 25.957 مليون جنيه، وقيمة ما تم إنفاقه خلال الفترة 10.028 مليون جنيه، وأيضا تم تنفيذ أعمال حماية منطقة السقالات (مرحلة ثانية) والمشروع عبارة عن عمل امتداد للسقالة الرئيسية وتعديل عرض السقالة 16 مترًا، وأيضًا عمل رصيف من الستائر المعدنية وتكريك الحوض المائي وعمل بلاطات خرسانية أعلى اللسان الحجري وشمندورات لتحديد الممر الملاحي وأبراج وأعمدة إنارة بالخلايا الشمسية، وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذا المشروع 69.075 مليون جنيه وقيمة ما تم إنفاقه خلال الفترة 27.503 مليون جنيه.

وأضاف أنه تم تنفيذ أعمال حماية لشاطئ المنشية ومحطة الرمل، ويتكون المشروع من إنشاء حائط بحري بطول 835 مترًا تجاه الكورنيش لمنطقة المنشية وحتى محطة الرمل ويتكون قطاع الحماية من كتل وبلاطات خرسانية وأحجار بتدرجات مختلفة وحصائر جيوتكستيل وميول مختلفه وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 103.679 مليون جنيه وقيمة ما تم إنفاقه خلال الفترة 7.913 مليون جنيه، علاوة على تنفيذ أعمال حماية وتطوير لقلعة قايتباي (مرحلة أولى) والمشروع عبارة عن حاجز بحري بطول 550 مترًا و مرسى بحري بطول 100 متر ومشاية بطول 132 مترًا وتصوير تحت منسوب سطح البحر وتغذية بالرمال للمنطقة غرب القلعة وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 235.010 مليون جنيه وقيمة ما تم إنفاقه خلال الفترة 3.967 مليون جنيه.

وفي محافظة البحيرة، تقوم الهيئة بتنفيذ أعمال حماية وتدعيم للحائط البحري غرب مصب فرع رشيد والمشروع عبارة عن رفع كتل الدولوس زنة 4 أطنان قديمة والمنتشر بها الشروخ الظاهرة من الحائط البحري الغربي من الرأس الشرقية من أعلى الهامة بعرض صفين بطول 350 مترًا من بداية الدوران والكتل المكسورة والمزاحة من على الميل بمنطقة الدوران طبقا للرسومات وتعليمات جهاز الإشراف وتشوينها بالمنطقة خلف الحائط وإنزال كتل دولوس زنة 4 أطنان.

ويزيد طول الشواطئ في مصر عن 3000 كيلومتر تزخر بخيرات ونعم كثيرة و بكنوز وثروات هائلة، ما يجعلها تنعم بعوامل الجذب والاستثمار السياحي ونتيجة توقف تدفق المواد الرسوبية مع سريان نهر النيل أثناء الفيضان، وكذلك ارتفاع منسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية أدى ذلك إلى زيادة معدلات النحر بسواحل مصر الشمالية، والتي أدت إلى تراجع خط الشاطئ، ولذلك كان من الضروري أن تتصدى هيئة حماية الشواطئ لهذا الخطر الذي يهدد الشواطئ بالتآكل الشديد المستمر، بعمل الحماية الملائمة والدائمة بعد عمل الدارسات المختلفة والمتأنية للمنطقة سواء كانت دراسة اقتصادية أو دراسة للظواهر والعوامل الطبيعية ودراسة فنية لأعمال المساحة البحرية، والجسات والنماذج الهيدروليكية للمشروع.