جامعة الأزهر: مهتمون بتمكين ذوي الإعاقة من أداء الامتحانات باستخدام التكنولوجيا

كتب- محمود مصطفى:

أكد رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي، اهتمامه برعاية الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتيسير سبل التعلم الإلكتروني وأداء الامتحانات ذاتيا باستخدام أحدث الوسائل التقنية والتكنولوجية، وتذليل أي عقبات تواجههم في مسيرتهم الدراسية، وتنمية مواهبهم ومهاراتهم وبناء قدراتهم.

وقال المحرصاوي -خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء مع لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بحضور الدكتور صلاح فضل مسئول التعليم بالمجلس القومي للإعاقة-، إنه سيتم إنشاء مراكز تأهيلية خدمية بالقاهرة والمحافظات، لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة للاندماج بالمجتمع، ليكونوا عناصر فاعلة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والتي تتناغم مع ما تتبناه الدولة من مبادرات مثمرة لاحتضان متحدي الإعاقة، وتمكينهم من تجاوز الصعاب وقهر المستحيل.

ووجه المحرصاوي، بضرورة إتاحة الأنشطة الطلابية لذوي الاحتياجات الخاصة، ونشر وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال، والبحث العلمي والإبداع والابتكار بينهم، وإقامة وإدارة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بأحدث التقنيات التكنولوجية، وذلك على ضوء اتفاقيات التعاون المبرمة مع الجهات المعنية بريادة الأعمال، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد المحرصاوي ضرورة التنسيق مع قطاع المعاهد الأزهرية، من أجل توفير الرعاية المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة بالتعليم الجامعي وقبل الجامعي من خلال المراكز الخدمية والتأهيلية المزمع إنشاؤها بالقاهرة والمحافظات.

وأشار إلى أن الجامعة أطلقت البرنامج التدريبي في مهارات الحاسب الآلي للطلاب المكفوفين بهدف تأهيلهم لأداء امتحاناتهم، إليكترونيا، بواسطة خبراء متخصصين، بحيث يعتمدون على أنفسهم، ولا يحتاجون إلى مرافقين بما ينمي فيهم القدرة على قهر التحديات.