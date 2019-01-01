مجلس البطاركة الكاثوليك: نصلي من أجل مصر ونشكر الرئيس على جهوده

كتب- إسلام ضيف:

أكد مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، اليوم الثلاثاء، أن أعضاءه يرفعون صلاة خاصة من أجل مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي، متوجهين بالشكر لجهوده المتفانية وقيادته الحكيمة للوطن في هذه الظروف الصعبة اقتصاديًا وسياسيًا، وأعربوا عن تمنيات المجلس له ولكل المسئولين في الدولة عامًا يملؤه السلام والاستقرار.

واستمع المجلس -خلال اجتماع استمر على مدي يومين بدار القديس إسطفانوس بالمعادي- إلى تقرير مقدم عن (سينودس الأساقفة بروما) حول الشباب والإيمان وتمييز الدعوة، كما استعرض المشاركون كل ما تم تنفيذه من خدمة رعوية للشباب خلال عام 2018، والاستعدادات ليوم الشباب العالمي في بنما الذي سيعقد في يناير الجاري.

وناقش مجلس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر مسيرة الحوار المسكوني بين الكنائس في مصر، والتطورات الإيجابية فيها، وقدموا الشكر لكل قادة الكنائس المصرية، إلى جانب مباركتهم سعي الجميع نحو الالتزام بالمحبة الإنجيلية.

واستعرض المجلس التقرير المُقَدَّم عن خدمة السجناء وأسرهم من الأبوين بولس نصيف ومرقس صالح نيابة عن فريق الخدمة، معبرين عن التقدير والامتنان لكل مسئولي الدولة على عملهم الدؤوب للارتقاء بأحوال المساجين والسجون وتوفير المناخ الملائم لإعادة تأهيل النزلاء للعودة والاندماج الكامل في المجتمع بعد عودتهم.

وقدم القمص أنطونيوس غطاس الأمين العام لأمانة المدارس الكاثوليكية في مصر، مع الأب فريد عطا، التقرير السنوي لتقييم الوضع بالنسبة للمدارس الكاثوليكية التي تتبع هذه الأمانة.