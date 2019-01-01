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    وزير القوى العاملة يتابع صرف معاش أسرة مصري يعمل في إيطاليا

    12:14 م الثلاثاء 01 يناير 2019
    وزير القوى العاملة يتابع صرف معاش أسرة مصري يعمل في إيطاليا

    وزير القوى العاملة

    كتب- أسامة عبدالكريم:

    أصدر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعليمات للمستشار العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية في ميلانو، ببحث طلب أسرة المواطن "أ.م.ع.م" من محافظة الإسكندرية الذي كان يعمل بميلانو وتوفي أثناء قضاء إجازته بمصر في العام الماضي، لدى هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية.

    وحسب بيان، اليوم الثلاثاء، تلقى الوزير تقريرا عبر المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، أوضح فيه أنه بالتواصل مع هيئة التأمينات والضمان الاجتماعى "الأنبس"، أفادت أن العامل المتوفى كان خاضعًا لمظلة التأمينات الإيطالية ومنتظم في سداد الأقساط التأمينية، وأن الأسرة تستحق معاشا كاملا .

    وتواصل مكتب التمثيل العمالي بميلانو مع أسرة المتوفى، وتم إبلاغهم بنتيجة البحث، وكذلك بالمستندات المطلوبة لصرف المعاش فورا.

    كما تم إبلاغ السفير إيهاب أبوسريع القنصل العام بميلانو بكل الإجراءات التي تمت بناء علي توجيهاته.

    القوى العاملة المعاش محمد سعفان ميلانو الإسكندرية القنصلية المصرية هيئة التأمينات

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