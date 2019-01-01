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    الأرصاد تعلن طقس ثاني أيام 2019: عاصفة وصقيع وأمطار - (درجات الحرارة)

    12:25 م الثلاثاء 01 يناير 2019
    الأرصاد تعلن طقس ثاني أيام 2019: عاصفة وصقيع وأمطار - (درجات الحرارة)

    موجة أمطار وصقيع بالقاهرة الكبرى (3)

    القاهرة- أ ش أ:
    يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء طقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.
    كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة ما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد من الإحساس ببرودة الطقس واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط ويتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.
    وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج فيه من يتراوح من مترين ونصف إلى 3 أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

    وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

    الصغرى العظمى
    القاهرة 10 18
    شبين الكوم 09 18
    طنطا 09 17
    دمنهور 09 17
    الإسكندرية 08 17
    بلطيم 10 18
    مطروح 08 16
    السلوم 07 16
    سيوة 09 17
    بورسعيد 12 18
    دمياط 12 18
    الزقازيق 10 18
    الاسماعيلية 07 19
    السويس 11 19
    العريش 09 19
    رفح 08 18
    رأس سدر 10 20
    نخل 02 17
    نويبع 14 20
    طابا 08 17
    كاترين 01 11
    الطور 10 19
    شرم الشيخ 13 22
    الغردقة 11 21
    مرسى علم 14 20
    الفيوم 09 18
    بنى سويف 08 18
    المنيا 08 18
    أسيوط 07 19
    سوهاج 07 19
    قنا 07 20
    الأقصر 06 20
    أسوان 09 20
    أبوسمبل 10 20
    الوادى الجديد 06 22
    شلاتين 16 25
    ابو رماد 15 25
    راس حدربة 16 23
    حلايب 18 23

    هذا المحتوى من

    Asha
    الأرصاد درجات الحرارة الطقس حالة الجو
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