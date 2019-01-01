حدث ليلًا| تهنئة رئاسية بالعام الجديد.. وتشديدات أمنية حول الكنائس

(مصراوي):

شهد ليل أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، أول أيام 2019، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

الرئيس يهنئ المصريين بالسنة الجديدة: "أمنياتي أن يكون عام خير لمصر والعالم"

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، المصريين برأس السنة الجديدة.

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بيان من وزارة الخارجية بشأن مصريين تحتجزهم إيران

قال السفير ياسر محمود هاشم مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، أمس الاثنين، إن الوزارة تتابع عن كثب موقف الصيادين المصريين المحتجزين في إيران بتهمة دخول المياه الإقليمية للدولة الأسيوية.

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رئيس الكنيسة الأسقفية: السيسي يدعم المواطنة بصرف النظر عن انتماءات المواطنين

قال المطران منير حنا، رئيس الكنيسة الأسقفية، إن قرارات تقنين الكنائس وقرار رئيس الجمهورية بتشكيل اللجنة المركزية لمكافحة الطائفية، تدعيم عملي على أرض الواقع بحق المواطنة، لافتًا إلى أن هذه أولوية من ضمن أولويات الرئيس السيسي الذي يريد دعم المواطنة بكل الطرق بصرف النظر عن الانتماءات الدينية.

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احتفالًا بـ2019.. عكاشة يُحَمِّي "بَطَّة" على الهواء وريهام سعيد تُداعبها -فيديو

احتفل الإعلاميون بقناتَي "ONE" و"الحياة" بالعام الجديد 2019 داخل استوديو برنامج "شارع شريف" الذي يقدمه الإعلامي شريف مدكور.

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احتفالات رأس السنة في مدينة 6 أكتوبر

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العالم يحتفل بالعام الجديد

احتفل العالم برأس السنة وقدوم العام الجديد 2019، مساء ليلة أمس الاثنين، حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

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"صقيع وأمطار".. الأرصاد تعلن توقعاتها لأول 48 ساعة في 2019

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا بحالة الطقس المتوقعة لـ48 ساعة المقبلة.

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متحدث الوزراء يكشف طريقة تقنين أوضاع الكنائس

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن لجنة تقنين أوضاع الكنائس اجتمعت اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ووافقت على تقنين 80 كنيسة ومبنى ليصل الإجمالي إلى 627.

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أقباط جنوب سيناء يؤدون قداس برأس السنة وسط تشديدات أمنية

احتفل أقباط جنوب سيناء، مساء أمس الاثنين، برأس السنة الميلادية الجديدة حيث أقيم القداس في جميع الكنائس ضمن الاحتفال بأعياد رأس السنة .

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بزي "بابا نويل".. الأطفال يحتفلون برأس السنة في كنائيس العاشر من رمضان

شهدت صلوات الكنائس بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، مساء أمس الاثنين، توافد جمع كبير من الأخوة الأقباط بصحبة أطفالهم، لأداء صلوات عيد الميلاد المجيد، والاحتفال باللحظات الأولى للعام الميلادي الجديد 2019.

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بالصور- مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا يتفقد تأمينات الكنائس في المنوفية

تفقد مساء اللواء أحمد عتمان، مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا الحالة الأمنية بمدينة شبين الكوم، وتأمينات الكنائس، أمس الاثنين، برفقة اللواء سمير أبوزامل، مدير أمن المنوفية .

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رئيس الفلبين يثير عاصفة انتقادات باعترافه بالاعتداء على عاملة منزلية وهو مراهق

فجّر رئيس الفلبين، رودريجو دوتيرتي، عاصفة جديدة من الانتقادات بعدما أعلن أنه اعتدى جنسيا على عاملة منزلية حين كان مراهقا.

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احتجاز رجل في مطار بأمستردام بعد تهديد بوجود قنبلة

قالت الشرطة الهولندية في بيان، إنها أخلت صالة للمغادرة بمطار سخيبول في أمستردام لفترة وجيزة الاثنين، بعدما زعم رجل أنه يحمل قنبلة.

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مقتل متظاهر في السودان.. والبشير يدعو المعارضة إلى "الديمقراطية"

تواصلت المظاهرات في السودان للأسبوع الثاني على التوالي، للمطالبة برحيل الرئيس عمر البشير، بسبب الأزمة الاقتصادية والتعامل الذي وصفه المحتجون بالعنيف من جانب الشرطة مع المتظاهرين.

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عباس: القدس ليست للبيع.. ونحن نعاني من الجواسيس

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الإثنين، إن "القدس ليست للبيع"، وستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، بحسب ما ذكرت "الغد" الإخبارية.

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نتانياهو يؤكد: لن أستقيل في حال توجيه اتهامات لي بالفساد

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مساء الإثنين، أنه لن يستقيل في حال وجه اليه اتهام في قضايا فساد، علما بأن إسرائيل ستشهد انتخابات تشريعية مبكرة في أبريل 2019.

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ترامب: لم أتراجع عن إقامة الجدار على الحدود الأمريكية مع المكسيك

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، بشدة ما تردد عن تخليه عن فكرة إقامة جدار على الحدود الأمريكية مع المكسيك.

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