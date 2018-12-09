البرلمان يهاجم مسؤولة بـ"العالمي لحقوق الإنسان" ويُطالب بتقديم شكوى ضدها

كتب- أحمد علي:

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، هجومًا حادًا على المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالحق في السكن اللائق، لكتاباتها تقريرًا عن أوضاع السكن في مصر بشكل غيرمحايد، وينحاز لمخططات خارجية.

وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ردًا على مطالب النائب محمد الغول بشكوى، مسئولة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أن تقرير المجلس العالمى لحقوق الإنسان حول السكن فى مصر موجه بأهداف سياسية وأهداف شخصية، لافتًا إلى أن أكبر دليل على كذب إدعاءات التقرير أن مسئولة حقوق الإنسان عندما حضرت لمصر تكلمت عن السكن وقالت إنه حق "غير مفعل".

وأضاف: "لكنها نست أن مصر لأول مرة في تاريخها أنشأت مليون وحدة سكنية وطورت من الأحياء العشوائية" متابعًا: "الدستور نص على توفير السكن".

وأكد عبدالعال- خلال الجلسة العامة- أنه لايوجد دولة على مستوى العالم قدمت ما قدمته مصر للطبقات محدودة الدخل ومتوسطة الدخل، مشيرًا إلى ان مسئولة السكن بحقوق الإنسان رفضت كل ذلك وجاءت بتقرير معلب، مشددًا على إدانة مجلس النواب لذلك التقرير ورفضه شكلا وموضوعًا.

وطالب رئيس البرلمان، وزارة الخارجية، بتقدجيم شكوى رسمية للأمين العام للأمم المتحدة، باتخاذ جميع الإجراءات تجاهها لأنها خرجت عن الحياد باعتبارها موظفة دولية ووظفت المشكلة للأهداف شخصية وسياسية، قائلًا: "وفقا لميثاق الأمم المتحدة عليها أن تراجع مبادئ القانون الدولي وعليها مراجعة الأرقام الصادرة عنها".

وأكد رئيس مجلس النواب، أن الحق في الأمن هو أولى الحقوق التي يجب على الدول توفيرها، لأنه بدون أمن أصبحت الحياة فى خطر مشيرا إلى أن ما قامت به مسئولة حقوق الإنسان يؤكد أن لها أجندة الكل يعلمها ولا تصلح أن تكون موظفة دولية.

وذكر أن تلك المسئولة أتت لتتصيد الأخطاء لصالح قطر، لافتًا إنه لأول مرة نرى قناة الجزيرة فى مصر منذ 30 يونيو وكانت تسير وراءها في كل مكان.