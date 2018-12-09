نائبة: مشروع السيسي لتنمية أفريقيا سيكون خط تنمية للدول المشتركة

القاهرة- مصراوي:

أشادت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بفكرة المشروع العملاق الذي طرحه الرئيس السيسي، خلال مؤتمر أفريقيا 2018، بمدينة شرم الشيخ، والخاص ببناء بنية أساسية متطورة للنقل على مستوى القارة.

وأشارت فهيم، في بيان الأحد، إلى أنه المشروع حال تحقيقه سيكون خط تنمية حقيقية لجميع الدول المشتركة فيه، حيث سيكون مهمته تسهيل نقل البضائع والمنتجات من دول القارة، وله فرصة أكبر في التصدير.

وأوضحت أن المبلغ المتوقع لتنفيذ المشروع وهو 150 مليار دولار، ليس بكثير على النتائج المتوقعة منه، ويمكن اللجوء إلى دعم مؤسسات دولية في سبيل ذلك.​