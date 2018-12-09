"محلية النواب" توصي الحكومة باعتبار الوادي الجديد محافظة حدودية

كتب - أحمد علي:

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، الحكومة، بإصدار قرار باعتبار محافظة الوادي الجديد محافظة حدودية، وزيادة بدل الجذب للعاملين بالمحافظة.

وطالب نواب محافظة الوادي الجديد بزيادة بدل العاملين بمحافظة الوادي الجديد بنسبة 300%، أسوة بما تم من زيادة بدل الجذب للعاملين بمحافظات سيناء ومطروح، حتي يتم جذب العمالة للمحافظة والمساعدة علي تحقيق التنمية وجذب الاستثمار، فيما رأت اللجنة أن يتم زيادة البدل بنسبة 150% كبداية.

وقال النائب برديس سيف الدين عمران، أحد مقدمي طلب الإحاطة، إن محافظة الوادي الجديد من المحافظات الحدودية والنائية، حيث يحدها من الغرب ليبيا ومن الجنوب السودان، وتمثل ما يقرب من نصف مساحة مصر، ويوجد بها مساحات شاسعة تحتاج إلي التنمية.

وتابع: "حتي تكون محافظة الواي الجديد محافظة جذب لابد أن يكون هناك حافز للعاملين بها يؤدي إلى جذب العمالة إليها".