"صور إباحية وتسلقات غير مشروعة".. 6 وقائع أثارت جدلًا بمنطقة الأهرامات

كتب- يوسف عفيفي:

أثار فيديو نشره المصور الدانماركي أندرياس هافيد، أمس الخميس، ظهر فيه برفقة صديقته أثناء تسلقهما أحد الأهرامات، وظهورهما عاريان أعلى سفح الهرم جدلًا في الساعات الماضية، في الوقت الذي أحال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إلى النائب العام؛ للتحقيق فيها.

لم تكن هذه الواقعة آخر محاولات خرق القانون سواء بتسلق الأهرامات أو تصوير المشاهد الإباحية، إذ شهدت الأعوام الماضية عدة محاولات لم يتم اكتشافها إلا بعد مغادرة أصحابها ونشرهم مقاطع فيديو وصورًا لها.

وفيما يلي يرصد "مصراوي" أبرز هذه الوقائع التي أثارت الجدل.

-2012

شهد عام 2012 حادثة كانت أكثر إثارة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انتشرت صورة لمديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، أثناء تسلقها الهرم الأكبر خلال زيارتها المنطقة في هذا العام، وكتبت أسفل الصورة "لأجل القرض تتسلقي الأهرامات" الأمر الذي نفته وزارة الأثار وقتها.

وأكدت أن لاجارد تسلقت المنطقة المسموحة لدخول الهرم، والتي يتسلقها كل الزوار يوميًا لمدخل الهرم.

-2013

شهد عام 2013 اعتذار المصور الروسي فاديم ماكوروف، الذي التقط عددًا من الصور من أعلى نقطة في الهرم الأكبر "للمصريين وللعالم أجمع" عن تخطيه الإجراءات الرسمية وصعود الهرم دون تصريح، وهي الصور التي حظيت باهتمام بالغ في أوساط مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

-مارس 2015

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في مارس 2015، صورًا لممثلة أفلام إباحية روسية بمنطقة الأهرامات، أثناء تصوير مقطع إباحي بالمنطقة.

وكشفت الممثلة الإباحية -وفقًا للصور- عن بعض أجزاء من جسدها وهي تحمل تمثالًا لقط فرعوني من أحد محل الهدايا، وقالت إنها صورت الفيلم فى عام 2012، لتثير الواقعة جدلًا كبيرًا في مصر وضجة واسعة، أعقبها فتح تحقيق في القضية.

- أبريل 2015

انتشرت في أبريل من عام 2015 صورًا عارية للمثلة الإباحية كارمن دي لوز تحت سفح الأهرامات، مع انتشار ادعاءات بتصويرها فيلمًا إباحيًا في المنطقة بعنوان "كليوباترا في الأهرامات"، وهو الذي نفته الممثلة في وقت لاحق.

وكتبت "لوز" عبر حسابها على "تويتر" قائلة: لم أصور فيلما إباحيا في الأهرامات، هذه الصور كانت من باب اللهو والمرح مع الأصدقاء خلال زيارتي، لتقوم بحذف التغريدة بعد دقائق من نشرها.

-2016

تسلق شاب ألماني يدعى أندريه سيسيلسكي، في عام 2016، هرم "خوفو" ووثق مغامرته عبر تسجيل فيديو بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت لاحق، بعدما تمكن من العودة لبلاده، ولاقي التسجيل انتشارًا كبيرًا.

- أبريل 2017

في شهر أبريل عام 2017، التقطت سائحة بلجيكية تدعى ماريسا بابين خلال زيارتها للأهرامات، صورًا عارية في منطقة الأهرامات، كما اعتادت في المناطق الشهيرة حول العالم.

وقالت بابين لمجلة "نيوز باللاد" الهولندية، إنها اتفقت مع صديق لها أسترالي الجنسية، يدعى جيسي على اللقاء في القاهرة للسفر إلى إثيوبيا، وإنَّ صديقها كان من المهووسين بالحضارة المصرية، لدرجة أن جسمه مغطى بالوشُوم الهيروغليفية، وهو الذي أقنعها بالتصوير مع الأهرام قبل السفر إلى إثيوبيا، وقال لها إنَّه يريد أن "يصنع قصة مصورة، تبين ما كانت عليه مصر قديمًا".