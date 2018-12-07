أخبار متوقعة: توقيع اتفاقية ريادة الأعمال ويوم الطيران المدني

القاهرة- أ ش أ:

تشهد وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية تتعلق بريادة الأعمال، بشرم الشيخ، ضمن أبرز الأخبار المتوقعة اليوم، والتي نرصدها في السطور التالية.

شرم الشيخ.. تشهد وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية تتعلق بريادة الأعمال، وذلك على هامش منتدى إفريقيا 2018، الذي تبدأ أولى جلساته غدا السبت.

القاهرة.. تحيي منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) يوم الطيران المدني الدولي 2018 تحت شعار (العمل معا لضمان عدم ترك أي بلد وراء الركب)، حيث تسلط حملة (عدم ترك أي بلد وراء الركب) الضوء على الجهود التي تبذلها الايكاو لمساعدة الدول على تطبيق القواعد والتوصيات الدولية (SARPs).

مرسى مطروح.. يستضيف قسم الأطفال بمستشفى العلمين المركزي، الملتقى العلمي الأول لطب الأطفال، بعنوان (أحدث طرق التشخيص والتعامل مع حالات السموم للأطفال)، تحت رعاية المحافظ اللواء مجدي الغرابلي.

موسكو.. يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس في العاصمة الروسية موسكو .

موسكو.. يبحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي بشأن أفغانستان ضمير كابولوف، والمبعوث الخاص للخارجية الأمريكية بشأن التسوية في أفغانستان زلماي خليل زاد، في موسكو، إمكانيات التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في تسوية النزاع الأفغاني.

تونس.. تنظم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التونسية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المؤتمر الوطني الثالث لمكافحة الفساد بدعم من الوكالة الكورية للتعاون الفني، ومساهمة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة شخصيات محلية ودولية.