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مريم سعيد تنشر صورتها مع شاروخان: لن أنسى هذه الحلقة

11:39 م الخميس 06 ديسمبر 2018
مريم سعيد تنشر صورتها مع شاروخان: لن أنسى هذه الحلقة

مريم سعيد وشاروخان

كتب - بهاء حجازي:

نشرت الإعلامية مريم سعيد، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة لها مع الفنان العالمي شاروخان.

وكتبت مريم في تعليقها على الصورة:" لا أستطيع أن أنسي هذه الحلقة الخاصة مع النجم العالمي شاروخان".

يُذكر أن النجم العالمي شاروخان حل ضيفا على برنامج " إم بي سي تريندنج" المعروض على قناة "إم بي سي".

ويشار أن النجم شاروخان ينتظر عرض فيلمه الجديد " زيرو" والذي يقدم فيه دور قزم يطارد الفنانين مما يوقعه في العديد من المشاكل.

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مريم سعيد شاروخان انستجرام
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