مريم سعيد تنشر صورتها مع شاروخان: لن أنسى هذه الحلقة
كتب - بهاء حجازي:
نشرت الإعلامية مريم سعيد، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة لها مع الفنان العالمي شاروخان.
وكتبت مريم في تعليقها على الصورة:" لا أستطيع أن أنسي هذه الحلقة الخاصة مع النجم العالمي شاروخان".
يُذكر أن النجم العالمي شاروخان حل ضيفا على برنامج " إم بي سي تريندنج" المعروض على قناة "إم بي سي".
ويشار أن النجم شاروخان ينتظر عرض فيلمه الجديد " زيرو" والذي يقدم فيه دور قزم يطارد الفنانين مما يوقعه في العديد من المشاكل.
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