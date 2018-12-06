مريم سعيد تنشر صورتها مع شاروخان: لن أنسى هذه الحلقة

كتب - بهاء حجازي:

نشرت الإعلامية مريم سعيد، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة لها مع الفنان العالمي شاروخان.

وكتبت مريم في تعليقها على الصورة:" لا أستطيع أن أنسي هذه الحلقة الخاصة مع النجم العالمي شاروخان".

يُذكر أن النجم العالمي شاروخان حل ضيفا على برنامج " إم بي سي تريندنج" المعروض على قناة "إم بي سي".

ويشار أن النجم شاروخان ينتظر عرض فيلمه الجديد " زيرو" والذي يقدم فيه دور قزم يطارد الفنانين مما يوقعه في العديد من المشاكل.