رئيس لجنة "السكتة الدماغية": تضاعف معدلات الإصابة بالجلطة خلال 15 عامًا

كتب-إسلام ضيف:

قال الدكتور مجد فؤاد أستاذ المخ والأعصاب ورئيس اللجنة القومية للسكتة الدماغية، إنه من المتوقع تضاعف معدل حالات الإصابة بالسكتات الدماغية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الـ15 عامًا المقبلة.

وأضاف فؤاد في كلمته بمؤتمر إطلاق حملة للتوعية بأعراض مرض السكتة الدماغية، أن اللجنة القومية للسكتة الدماغية التي شكلت منذ نحو عام تركزت أهدافها على خفض عدد الحالات التي تصاب بالإعاقة المؤثرة على المريض وأسرته وعمله، ويصل عددها إلى ٧٥ ألف حالة سنويًا في مصر من أصل 300 ألف حالة تصاب سنويا بالسكتة الدماغية.

وأوضح فؤاد أن 95% من المرضى يتلقون العلاج المناسب فور وصولهم في توقيت مناسب بعد الإصابة للمستشفيات المجهزة.

وأشار رئيس اللجنة القومية للسكتة الدماغية إلى أن اللجنة تهدف أيضا إلى توسيع قاعدة المستشفيات التي يمكن أن تستقبل الحالات المصابة بجلطة المخ، عن طريق تجهيز فرقها الطبية بطرق استخدام العقاقير المذيبة لجلطة المخ خلال الساعات الأولى.