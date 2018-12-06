"منها منع التدخين وممارسة الرياضة".. كيف يمكن تجنب الإصابة بالسكتة الدماغية؟

كتب-إسلام ضيف:

قال الدكتور حسام صلاح، أستاذ المخ والأعصاب، إن هناك عدة أمور يجب اتخاذها لتجنب الإصابة بسكتة دماغية، منها منع التدخين، وتقليل الوزن، وممارسة الرياضة 4 مرات في الأسبوع.

وأكد صلاح، في كلمة له أثناء إطلاق حملة "التوعية بأعراض السكتة الدماغية، اليوم الخميس، على أن ممارسة الرياضة مهمة جدًا في مكافحة الجلطات الدماغية لأنها تقلل الدهون.

فيما نصح الدكتور نبيل العجوز أستاذ المخ والأعصاب، مرضى السكر بإجراء تحليل سكر تراكمي كل ٣ أشهر، وفحوصات على الكلى كل ٦ أشهر لمرضى ارتفاع ضغط الدم.

كما طالب مرضى ضغط الدم بزيارة أطباء العيون لفحص شرايين الشبكية في المخ، لتجنب الجلطات.