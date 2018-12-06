"مدبولي" يستعرض الخطط المستقبلية لشركة "سيسكو" في السوق المصرية

كتب- محمد غايات:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، بوفد شركة "سيسكو" العالمية برئاسة تشاك روبنز، رئيس مجلس إدارة والمدير التنفيذي لشركة سيسكو؛ لاستعراض الخطط المستقبلية للشركة في السوق المصرية، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ورحب رئيس الوزراء برئيس مجلس إدارة والمدير التنفيذي لشركة سيسكو، معربًا عن سعادته بالتواجد الفعال للشركة في اﻟﺳوق اﻟﻣﺻري ﻟﻣﺎ ﯾﻘرب ﻣن 19 ﻋﺎﻣًﺎ وﻣﺳﺎھﻣﺗﮭﺎ اﻟطوﯾﻟﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﻗطﺎع اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻓﻲ ﻣﺻر وإﯾﺟﺎد وظﺎﺋف ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل.

وأوضح مدبولي، حرص الحكومة المصرية على إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة لتكون أول مدينة ذكية في مصر، مؤكدًا تقدير مصر للتعاون مع شركة سيسكو العالمية الرائدة في مجال تقنية المعلومات والشبكات، في ظل ما تقدمه الشركة من دعم لمصر في مقدمته مساهمة أكاديمية سيسكو للشبكات بنحو 30 مليون دولار في بناء قدرات 95 ألف طالب متخرج، فضلاً عن دعم الشركات الناشئة في Algebra Ventures VC بمبلغ 10 ملايين دولار، بجانب إطلاق أكاديمية سيسكو للأمن السيبراني بالشراكة مع المعهد الوطني للاتصالات السلكية واللاسلكية، والتي تعتبر المبادرة الأولى في العالم لشركة سيسكو.

كما أشاد رئيس الوزراء بحرص شركة سيسكو علي التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال إطلاق برنامج تسريع رقمي للكمبيوتر في مصر والذي تم توقيع مذكرة تفاهم بشأنه اليوم تماشيًا مع المبادرات الرئاسية في هذا المجال وبما يتفق مع استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

ويأتي البرنامج بهدف تعزيز عمليات التحول الرقمي وتحفيز الابداع التكنولوجي التي تنفذها الحكومة المصرية في إطار جهودها لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكارات الرقمية.

ومن جانبه، أشاد تشاك روبنز، رئيس مجلس إدارة والمدير التنفيذي لشركة سيسكو، بالتعاون القائم مع الحكومة المصرية منذ بداية الشركة لنشاطها في مصر منذ 19 عاماً، مشيراً إلى حرص الشركة على تعزيز أطر التعاون الحالية والتوسع فيها خاصة في ظل الفرص الواعدة المتاحة في السوق المصري في ضوء ما يتم إقامته من مشروعات كبرى تحتاج إلى الاستعانة بأحدث النظم التكنولوجية وهو ما تحرص الشركة عليه من خلال تقديم خبراتها إلى الحكومة المصرية بما يخدم مصالح الجانبين.

و أعرب رئيس مجلس إدارة والمدير التنفيذي لشركة سيسكو عن سعادته بالتوقيع اليوم علي برنامج التسريع الرقمي للكمبيوتر في مصر والذي يهدف إلي تحقيق عدد من الأهداف من بينها، تدريب 10 الاف شاب مصري وأفريقي في مجال الألعاب والذكاء الاصطناعي من خلال توفير التدريب على مهارات تكنولوجيا المعلومات، وكذلك التوسع في برنامج أكاديمية سيسكو للتواصل الشبكي لتطوير المواهب لدى NetAcad في مصر لتدريب حوالي 20 الف طالب في عام 2019 و30 الف طالب في عام 2020، هذا إلى جانب المساهمة في ربط ورقمنة 40 مركزًا طبيًا من خلال استخدام تقنيات سيسكو للعلاج عن بعد وتكنولوجيا الربط بين المستشفيات ودعم المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة الرقمية، والتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة لتوفير برنامج NetAcad من شركة سيسكو كأحد الركائز الأساسية لبناء القدرات في الأكاديمية، ودعم الشركات الناشئة المصرية في اكتساب الخبرة العالمية والوصول إلى الأسواق، واستكشاف المزيد من التعاون في مجالات المدن الذكية والتعليم والإدماج المالي.