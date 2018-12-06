"مستقبل وطن" يبحث معوقات الاستثمار في ظم منتدى "رجال الأعمال" بالجيزة

كتب- محمد نصار:

شهد المستشار عصام هلال، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، منتدى رجال أعمال الجيزة، والذي نظمه الحزب بمحافظة الجيزة.

وأشاد هلال، برجال أعمال محافظة الجيزة ودورهم الوطني والمهم في المشاركة المجتمعية، موضحًا أن هذه الفاعلية تأتي في إطار العديد من الفاعليات التي يقوم بها حزب مستقبل وطن في سبيل النهوض بالمجتمع والاقتصاد الوطني والمشاركة في حل أي معوقات تواجه رجال الأعمال الوطنيين، والبحث عن سبل حل كل مايعوق الاستثمار.

وأكد أمين تنظيم الحزب، ضرورة المشاركة المجتمعية الفعالة لرجال الأعمال للمحافظة على الأمن الاجتماعي والاستقرار الاجتماعي، كما وعد بإحالة كل مادار بالمنتدي وما يرسله رجال الأعمال إلى اللجان المتخصصة بالحزب لدراسته والخروج بحلول سريعة لجميع المعوقات من خلال الهيئة البرلمانية للحزب ومجلس النواب.

حضر المنتدى النائب علاء والي، أمين المحافظة ورئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، والنائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية، والنائبة مي البطران، والنائب إيهاب الخولي، والنائب إيهاب غطاطي، ووكيل وزارة الصناعة بالجيزة، وقيادات التنظيم الحزبي بالمحافظة، والقيادات التنفيذية والسياسية والشعبية، ويأتي ذلك في إطار نشاط أمانة التقييم والمتابعة والسياسات والتخطيط الاستيراتيجي لحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة.​