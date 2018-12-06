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مصر للطيران: 10 رحلات لشرم الشيخ لنقل ضيوف مؤتمر "أفريقيا 2018"

12:56 م الخميس 06 ديسمبر 2018
مصر للطيران: 10 رحلات لشرم الشيخ لنقل ضيوف مؤتمر "أفريقيا 2018"

أرشيفية

كتب - طه عبيد:

قالت مصادر مطلعة بشركة مصر للطيران، إن الشركة تسير 10 رحلات من القاهرة إلى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر الجاري، لنقل ضيوف مؤتمر "أفريقيا 2018"، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، وينعقد بمدينة شرم الشيخ في نسخته الثالثة تحت عنوان "القيادة الجريئة والالتزام الجماعي وتعزيز الاستثمارات البينية الإفريقية".

أضافت المصادر، لمصراوي اليوم الخميس، إنه جرى تخصيص فرق خاصة من العلاقات العامة، لاستقبال ضيوف المؤتمر بمبنى الركاب 3 بمطار القاهرة من دول أفريقيا، ونقلهم على رحلات الشركة الوطنية إلى مقر انعقاد المؤتمر بمدينة شرم الشيخ.

يعقد مؤتمر "إفريقيا 2018"، في الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر الجاري، بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الإفريقية، و2000 شخص يمثلون شركاء مصر في التنمية ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة، وجميع أنحاء العالم بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الإفريقية.​

شركة مصر للطيران رحلات شرم الشيخ مؤتمر أفريقيا 2018 القاهرة

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