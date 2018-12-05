"العصار" يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "الإنتاج الحربي" وشركة كويتية

كتب - محمد سامي:

شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج القومية وشركة القناص الخليجية للتجارة العامة والمقاولات، وذلك على هامش فاعليات اليوم الثالث من معرض "إيديكس 2018.

وأوضح "العصار" أنه بموجب البروتوكول ستقوم الهيئة القومية للإنتاج الحربي بتوفير المنتجات العسكرية و المدنية الخاصة بشركات الإنتاج الحربي إلى شركة القناص الخليجية للتجارة العامة والمقاولات - الكويت كما تقوم الشركة الكويتية بالتسويق والترويج والدعاية لمنتجات الإنتاج الحربي في دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة، معرباً عن أن توقيع هذا البروتوكول يزيد من الفرص التسويقية لمنتجات الوزارة في دول الخليج العربي وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بالخارج وأضاف أنه يوجد روابط تاريخية تربط بين الشعبين في البلدين خاصة وفي ظل التقارب بين القيادتين في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها المنطقة.

وأشار داوود سلمان الدبوس رئيس مجلس إدارة شركة القناص الخليجية للتجارة العامة والمقاولات إلى أن الشركة تتطلع إلى التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي لما تتميز به من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية ومنتجات تتميز بالكفاءة وجودة التصنيع، وصرح أن شركة "القناص" تعمل في مجال تقديم الحلول التكنولوجية المتكاملة للقطاعين المدني والعسكري والتدريب وتصنيع الأجهزة الأمنية والذخيرة.

وأعرب "الدبوس" عن فخره بمعرض "إيديكس 2018" الذي وصفه بأنه معرض ولد عملاقا ويضاهي المعارض الدولية المثيلة في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية، مشيداً بدور "الإنتاج الحربي" في المشاركة بتنظيم المعرض ومضيفاً أن ما شاهده من منتجات بالجناح المصري يضع مصر في مصاف الدول القوية في مجال الصناعات العسكرية.

واتفق الجانبان علي أهمية تشكيل مجموعة عمل تجتمع في أقرب وقت لتحديد الآليات اللازمة لتفعيل بروتوكول التعاون.

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