"القوى العاملة": تحصيل 9 ملايين جنيه مستحقات للمصريين بالأردن خلال شهر

كتب- أسامة عبدالكريم:

أسهم مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية في العاصمة الأردنية عمان، في تحصيل مستحقات للعمالة المصرية بلغ إجمالها 508 آلاف و957 دولارًا، منها 498 ألفًا و668 دولارًا مستحقات تقاعدية، وتحويلات دائمة للمتقاعدين، فضلا عن 10 آلاف و288 دولارًا مستحقات متأخرة للعمالة المصرية، "أي بما يوازي 9 ملايين و125 ألفا و601 جنيه مصري تقريبا".

وفقا لبيان الأربعاء، قال المستشار الإعلامي هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تلقى تقريرا بذلك عبر المكتب أوضح فيه المستشار العمالي بالأردن أشرف الحرايري، أن إجمالي طلبات الاستقدام الصادرة من الأردن للحاسب الآلي بالوزارة خلال نوفمبر 2018 بلغت 18 ألفا 214 تصريح عمل تم تجديدها، فضلا عن 26 عقد متنوع تم التصديق عليها، منها لأغراض حفظ الوظيفة بمصر ، بالإضافة إلي توفير 26 فرصة عمل لمواطنين في قطاعات الخدمات والتشييد والبناء والزراعة .

وأضاف أن مكتب التمثيل العمالي تلقى خلال شهر 15 شكوى تم حل 6 منها وقيمة مستحقات العمال فيها 10 آلاف و288 دولارا، وتم إحالة 3 شكاوى لوزارة العمل الأردنية، ومازال هناك 6 شكاوى قيد البحث والدراسة.

وأوضح أن مكتب التمثيل العمالي استقبل 411 معاملة، تم فيها الرد على 300 استفسار قانوني، و47 معاملة خاصة بالسفارة، و5 متعلقة بوزارة العمل الأردنية، و7 بوزارتي القوى العاملة والهجرة، واثنين لحل مشاكل لدي أصحاب الأعمال، و7 طلبات خاصة بالحصول على شهادة مستثمر، والباقي خاص بشهادات لمن يهمه الأمر، وتصريح عمل.